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25 стран скооперировались, чтобы не пустить танцовщицу из Петербурга на соревнования в Мадрид

25 стран скооперировались, чтобы не пустить танцовщицу из Петербурга на соревнования в Мадрид

Танцовщица из Петербурга не может определиться с тем, как реагировать на двусмысленную ситуацию. Молодая женщина не раз уточнила у организаторов International twerk champions в Испании, пустят ли её на конкурс.

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