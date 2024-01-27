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Фото «тяжелой кавалерии ВСУ» рассмешило Сеть

Фото «тяжелой кавалерии ВСУ» рассмешило Сеть

Военнослужащие украинской армии сделали постановочную фотосессию на одном из участков в зоне СВО. Кадры, на которых бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сидят верхом на лошадях с ПТРК FGM-148 Javelin производства США в руках.

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