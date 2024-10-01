Вооруженные силы России отмечают День Сухопутных войск🔥🔥🔥 1 октября 2024 В наши дни это самый многочисленный и разнообразный по вооружению вид ВС РФ.
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Вооруженные силы России отмечают День Сухопутных войск🔥🔥🔥 1 октября 2024 В наши дни это самый многочисленный и разнообразный по вооружению вид ВС РФ.