Форвард «Спартака» Морозов о 5:2 с «Амуром»: «Хороший матч, но можем играть еще лучше»

Форвард красно-белых набрал 3 (2+1) очка в этой игре. «Такой хоккей нравится, безусловно. У меня хорошие партнеры по звену, постепенно мы налаживаем взаимодействие и находим химию, чтобы понимать друг друга на площадке еще лучше.