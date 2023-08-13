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Форвард «Спартака» Морозов о 5:2 с «Амуром»: «Хороший матч, но можем играть еще лучше»

Форвард красно-белых набрал 3 (2+1) очка в этой игре. «Такой хоккей нравится, безусловно. У меня хорошие партнеры по звену, постепенно мы налаживаем взаимодействие и находим химию, чтобы понимать друг друга на площадке еще лучше.

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