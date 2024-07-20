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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как приготовить пиццу на хлебе в духовке

Что вы делаете, когда у вас много черствого хлеба и остатки продуктов в холодильнике? Ответ прост: пицца на хлебе в духовке! Подойдет все, что есть на данный момент: салями, сосиски, ветчина, вырезка, куриная грудка, грибы, перец, помидоры, кукуруза — всё это можно использовать.

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