Как приготовить пиццу на хлебе в духовке

Что вы делаете, когда у вас много черствого хлеба и остатки продуктов в холодильнике? Ответ прост: пицца на хлебе в духовке! Подойдет все, что есть на данный момент: салями, сосиски, ветчина, вырезка, куриная грудка, грибы, перец, помидоры, кукуруза — всё это можно использовать.