Лайфак от МЧС ´Как правильно установить мангал´.

Пришла долгожданная весна-а это значит началась жаркая пора шашлыков! А чтобы обезопасить себя и своих близких, МЧС предлагает Вам лайфхаки по установке мангалов!Как правильно установить мангал? Лайфхак от МЧСРанее для мангалов и других приспособлений для приготовления пищи нормировались расстояния от зданий и сооружений.