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Свежие комментарии

Лайфак от МЧС ´Как правильно установить мангал´.

Лайфак от МЧС ´Как правильно установить мангал´.

Пришла долгожданная весна-а это значит началась жаркая пора шашлыков! А чтобы обезопасить себя и своих близких, МЧС предлагает Вам лайфхаки по установке мангалов!Как правильно установить мангал? Лайфхак от МЧСРанее для мангалов и других приспособлений для приготовления пищи нормировались расстояния от зданий и сооружений.

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