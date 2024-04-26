Лайфак от МЧС ´Как правильно установить мангал´.

Пришла долгожданная весна-а это значит началась жаркая пора шашлыков! А чтобы обезопасить себя и своих близких, МЧС предлагает Вам лайфхаки по установке мангалов!Как правильно установить мангал? Лайфхак от МЧСРанее для мангалов и других приспособлений для приготовления пищи нормировались расстояния от зданий и сооружений.
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