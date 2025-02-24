Илон Маск предупредил о назревающей революции в Европе

Американский предприниматель Илон Маск согласился с утверждением, что в Европе назревает революция.Один из пользователей в соцсетях написал, что 10,3 млн человек проголосовали в ФРГ за правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), отметив, что в Европе назревает революция.