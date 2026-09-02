В Липецке выходили младенца весом 830 граммов и с тяжелым пороком сердца

В Липецке врачи спасли младенца, родившегося с критически низким весом и тяжелым пороком сердца. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
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