Смехотерапия

21 436 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Москалева
    Спасибо за добрую историю. Буду ждать продолжения. Как много оказалось добрых людей.Человек из транзи...
  • Ирина Чещина
    Жена странная какая-то... Сначала отправила мужа за котом, потом "открестилась" от обоих, вместо того,чтобы связаться...Человек из транзи...
  • Antanas
    В единстве-СИЛА.Человек из транзи...

Несколько открыток с искрометным юмором

Несколько открыток с искрометным юмором

Юмор — это удивительное свойство человечества. Смех не только продлевает жизнь, но и делает ее намного ярче и интересней, а умение от души посмеяться над своими проблемами автоматически превращает 70% из них в мелкие и даже забавные неприятности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх