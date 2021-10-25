Несколько открыток с искрометным юмором

Юмор — это удивительное свойство человечества. Смех не только продлевает жизнь, но и делает ее намного ярче и интересней, а умение от души посмеяться над своими проблемами автоматически превращает 70% из них в мелкие и даже забавные неприятности.
Юмор — это удивительное свойство человечества. Смех не только продлевает жизнь, но и делает ее намного ярче и интересней, а умение от души посмеяться над своими проблемами автоматически превращает 70% из них в мелкие и даже забавные неприятности.
Свежие комментарии