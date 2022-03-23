Домантас Сабонис и Де’Аарон Фокс могут больше не сыграть в этом сезоне

Высока вероятность, что лидеры «Сакраменто» Домантас Сабонис и Де’Аарон Фокс больше не выйдут на площадку в этом сезоне, сообщает инсайдер Джеймс Хэм.

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