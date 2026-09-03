В Беслане провели крестный ход в память о жертвах теракта

Крестный ход в память о погибших при теракте в школе № 1 прошел в Беслане. В нем приняли участие родственники жертв трагедии и жители города, 3 сентября сообщили Ведомости.
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