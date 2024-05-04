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Участие Мэттьюса в 7-м матче серии с «Бостоном» под вопросом. У форварда «Торонто» может быть травма в дополнение к болезни

В пятницу 26-летний форвард «Торонто» вышел на лед. Седьмой матч серии первого раунда Кубка Стэнли «Бостон» – «Торонто» состоится в субботу (начало матча по московскому времени – 5 мая в 03:00).

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