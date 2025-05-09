Российские десантники поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы

Военные Ивановского воздушно-десантного соединения Вооруженных сил России (ВС РФ) поздравили с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих в Луганской Народной Республике (ЛНР).
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