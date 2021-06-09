Сотрудники военной автоинспекции ВВО в Бурятии провели акцию «Внимание! Железнодорожный переезд»

Сотрудники военной автоинспекции ВВО в Бурятии провели акцию «Внимание! Железнодорожный переезд»

Во время мероприятия инспекторы ВАИ вручали военным водителям информационные памятки о безопасности движения в зоне железнодорожных переездов, а также напоминали о важности соблюдения правил дорожного движения при их пересечении.

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