ЦБ решил судьбу финансового омбудсмена Новака

Совет директоров Банка России принял решение продлить полномочия Дениса Васильевича Новака в должности финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг на пять лет.
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