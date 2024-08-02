Белоусову готовят "мину неизвестного происхождения": Борьба с мигрантами может обернуться катастрофой для армии

Николай Берлизов

Охотно верю. Но при чем тут обязательный призыв граждан РФ в ВС РФ и боязнь призыва туда натурализовавшихся уроженцев Средней Азии? У нас в армии выявлены некие национальные диаспоры? Пока единственная ОПГ там выявлена только в рядах генералитета. А вот о каких-либо удмуртских, марийских, бурятских, ханты-мансийских, адыгейских, карачаевских, чеченских, корейских или армянских диаспорах или ОПГ в российской армии ничего не слышно.