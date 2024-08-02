Коллаж Царьграда В Госдуму внесли законопроект о воинской обязанности для получивших гражданство России мигрантов.
Белоусову готовят "мину неизвестного происхождения": Борьба с мигрантами может обернуться катастрофой для армии
Комментарии
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КК
Коля Колянов
Диаспора это сборище ОПГ.
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3 час.
Николай Берлизов
Охотно верю. Но при чем тут обязательный призыв граждан РФ в ВС РФ и боязнь призыва туда натурализовавшихся уроженцев Средней Азии? У нас в армии выявлены некие национальные диаспоры? Пока единственная ОПГ там выявлена только в рядах генералитета. А вот о каких-либо удмуртских, марийских, бурятских, ханты-мансийских, адыгейских, карачаевских, чеченских, корейских или армянских диаспорах или ОПГ в российской армии ничего не слышно.
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1 час.
A
Air
Этих черножопых ишаков использовать только в стройбатах, на самых тяжелых работах типа строительства "Беломорканала" при строительстве грандиозных проектов, под охраной и конвоем со служебными овчарками, к оружию и близко не подпускать!
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35 мин.
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