Что там в Йемене?

Счет пока в пользу хуситов. Источник фото: en.haberler.com 11 сентября Reuters сообщило, со ссылкой на источники в йеменском правительстве, о выходе хуситов на остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе после отступления правительственных сил.
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