За долго до образование Руси у древних славян было одно из крупнейших государственных образований просуществовавшее по мнению учёных от 1600 до 2500 тысяч лет и разрушенное готами в 368 ходу н.
Михайло Ломоносов о Русколани
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВБ
Виктор Березин
Все в мире стораются востоновить свою историю. Только русские готовы ставить памятники извращенцам за то что те переписали историю. Создав ложную и оскорбляющие народ. Первыми переписывать историю Русси начали церковники - христиане. Но больше всех в этом преуспел Пётр 1. Изменив календарь,и даже переписав веру христиан. В место истенного бога подсунув Христа. до коли это будет продолжаться , и ны не травят всё русское , радио,ТВ,. Быть русским в России стало опасно. Провительство с помощью карательных мер давит русских везде где можно и где нельзя.Виктор Игоревич.
Ответить
13 час.
Галина Крейн
👍
Ответить
12 час.
светлана третьякова
Спасибо
Ответить
6 час.
Свежие комментарии