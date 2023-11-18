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Велемудр. Мир тесен.

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Михайло Ломоносов о Русколани

За долго до образование Руси у древних славян было одно из крупнейших государственных образований просуществовавшее по мнению учёных от 1600 до 2500 тысяч лет и разрушенное готами в 368 ходу н.

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Комментарии
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ВБ
Виктор Березин
Все в мире  стораются востоновить свою историю. Только русские готовы ставить памятники извращенцам за то что те переписали историю. Создав ложную и оскорбляющие народ. Первыми переписывать историю Русси начали церковники - христиане. Но больше всех в этом преуспел Пётр 1. Изменив календарь,и даже переписав веру христиан. В место истенного бога подсунув Христа. до коли это будет продолжаться , и ны не травят всё русское , радио,ТВ,. Быть русским в России стало опасно. Провительство с помощью карательных мер давит русских везде где можно и где нельзя.Виктор Игоревич.
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13 час.
Галина Крейн
👍
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12 час.
светлана третьякова
Спасибо
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6 час.

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