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5 полезных продуктов для подростков с проблемной кожей

5 полезных продуктов для подростков с проблемной кожей

В подростковом возрасте гормональные изменения усиливают работу сальных желез, а неправильное питание провоцирует воспаления.

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