Вучич словами маршала Жукова ответил на давление Запада

На Генеральной ассамблее ООН президент Сербии Александр Вучич процитировал слова маршала СССР Георгия Константиновича Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма, комментируя ожидаемую резолюцию о «геноциде в Сребренице».
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