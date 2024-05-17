Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Вучич словами маршала Жукова ответил на давление Запада

Вучич словами маршала Жукова ответил на давление Запада

На Генеральной ассамблее ООН президент Сербии Александр Вучич процитировал слова маршала СССР Георгия Константиновича Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма, комментируя ожидаемую резолюцию о «геноциде в Сребренице».

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