L'Equipe: саудовский «Аль-Таавун» наказан 2 матчами без зрителей за кричалки о Диогу Жоте

Дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии вынес решение в отношении клуба «Аль-Таавун» по поводу инцидента, произошедшего во время матча 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля» (0:6).