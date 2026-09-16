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L'Equipe: саудовский «Аль-Таавун» наказан 2 матчами без зрителей за кричалки о Диогу Жоте

Дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии вынес решение в отношении клуба «Аль-Таавун» по поводу инцидента, произошедшего во время матча 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля» (0:6).

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