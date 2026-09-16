L'Equipe: саудовский «Аль-Таавун» наказан 2 матчами без зрителей за кричалки о Диогу Жоте

Дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии вынес решение в отношении клуба «Аль-Таавун» по поводу инцидента, произошедшего во время матча 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля» (0:6).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым