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Царьград

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Возвращение могущества: 31 гол "Барселоны" за первые 10 туров в Ла Лиге

Возвращение могущества: 31 гол "Барселоны" за первые 10 туров в Ла Лиге

Под руководством Ханси-Дитера Флика "Барселона" демонстрирует впечатляющую атакующую форму, забив 31 гол в первых десяти турах Ла Лиги.

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