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Ялта вошла в топ-10 популярных городов для отдыха одиночек в октябре

Ялта вошла в топ-10 популярных городов для отдыха одиночек в октябре

Ялта попала в рейтинг мест, где чаще всего проводят осенний отпуск туристы без пары.«На первом месте Москва, на втором месте Сочи, а на третьем - Санкт-Петербург», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.

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