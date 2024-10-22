Ялта вошла в топ-10 популярных городов для отдыха одиночек в октябре

Ялта попала в рейтинг мест, где чаще всего проводят осенний отпуск туристы без пары.«На первом месте Москва, на втором месте Сочи, а на третьем - Санкт-Петербург», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.
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