С места в барьер: почему Азербайджан отказывается от дороги через Армению

Серьезный прорыв произошел в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией. В Баку сообщили, что решили вынести за скобки вопрос создания Зангезурского коридора, то есть дороги, которая связала бы республику с Турцией через территорию Армении.
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