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Разрыв между запросом региона и решением министерства — в 360 раз!

Разрыв между запросом региона и решением министерства — в 360 раз!

Володин считает Котякова неэффективным чиновником: глава Минтруда провинился перед председателем Госдумы В российской политической повестке редко встретишь столь резкие и прямые формулировки, адресованные действующим министрам.

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Комментарии
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АНАТОЛИЙ НЕКРАСОВ
Забайкальский край подал официальную заявку на привлечение пяти медицинских специалистов. Но для Котякова это не работа, его интересует вся страна, у нас с медиками проблема. Не понял Володина...а что делать ,надо было думать раньше ! ! !
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4 н.
Егор П
Прям смешно читать.... А где вы раньше были? Не знали, что у нас нехватка медперсонала? А, понял.Выборы же..
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3 н.
Александр Батт
Незачем вообще привлекать гастарбайтеров. Нужно своих заинтересовывать.
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3 н.