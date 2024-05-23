Никиты больше нет: стало известно о гибели общего сына Киркорова и Пугачёвой

Когда-то Аллу Борисовну и Филиппа Киркорова объединяли счастливые и беззаботные деньки. Случилось это после заключения их брака, но радость была недолгой, потому что буквально через несколько лет ситуация в семье начала ухудшаться.
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