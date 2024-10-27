Русский Колоколъ Табор уходит от ответственности: почему в Коркино виноватым в убийстве стал инвалид Папа подозреваемого - скрин с видеорепортажа news 74.
Почему вместо двух подозреваемых в Коркино арестован один подросток-инвалид? О традиции цыганского криминала вешать уголовку на детей
Комментарии
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М
ММ
Табор нарушает законы. Что судьи настолько тупые, что не видят отягчающего фактора? Банда, группа, преступное сообщество. Цыганский барон- вор в законе! Вся эта толпа заслуживает камеры-одиночки в разных зонах страны, а всех детей тотально по детдомам. И по разным, чтоб не сбивались в стаи! Понятно, что чиновникам от власти и суда денег хочется. Цыгане и таджики платят, а русские нет. Забывают чинуши, что их зарплата- это то, что платят именно РУССКИЕ! ФСБ работает отвратительно, посадили бы десяток судей, глядишь бы остальные хоть вспомнили бы в какой стране живут и какой народ здесь главный!
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12 час.
ВераВерная
Если на глазах у всех двух известных подозреваемых, одному из которых 19 лет, меняют на несовершеннолетнего глухонемого инвалида, и это правоохранителями принимается, о чем вообще мы говорим тогда? Для цыганского табора не действуют законы РФ, плевали они и на них, и на нас, у цыган все на сходках решается. И что, отойдем в сторонку, будем опять плевки утирать?
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12 час.
Игорь Васиков
Кому-то выгодно то, что решил барон...
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8 час.
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