Почему вместо двух подозреваемых в Коркино арестован один подросток-инвалид? О традиции цыганского криминала вешать уголовку на детей

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ММ

Табор нарушает законы. Что судьи настолько тупые, что не видят отягчающего фактора? Банда, группа, преступное сообщество. Цыганский барон- вор в законе! Вся эта толпа заслуживает камеры-одиночки в разных зонах страны, а всех детей тотально по детдомам. И по разным, чтоб не сбивались в стаи! Понятно, что чиновникам от власти и суда денег хочется. Цыгане и таджики платят, а русские нет. Забывают чинуши, что их зарплата- это то, что платят именно РУССКИЕ! ФСБ работает отвратительно, посадили бы десяток судей, глядишь бы остальные хоть вспомнили бы в какой стране живут и какой народ здесь главный!