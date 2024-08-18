СЕРГЕЙ КОЛЯСНИКОВ: Утро началось с сюжета CNN, где американский журналист, захлебываясь от восторга, показывает подкрепления ВСУ, которые заходят в Курскую область через погранпереход.
ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ! И ВЕРНИТЕ УЖЕ СУРОВИКИНА
Комментарии
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Ed
Толково дама спросила, респект!
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14 час.
Ed
Правда в нашем, Российском инфо редкая гостья, в отличие от очень подозрительных договорнячков, более схожих на госизмену, реальная правда не та, что говорят и показывают по ТВ, это понимают все, кроме тех, кто за это получает бабки. Вот от вас только узнали, кто соорудил, называем правильно линию Ставицкого. Но где сам Ставицкий, куда его спрятали, почему реально заслуженных своими трудами и умом мы не видим нигде.
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14 час.
E
Ed
А те, кто по факту провалил работу МО мы вновь видим на экранах
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14 час.
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