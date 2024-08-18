ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ! И ВЕРНИТЕ УЖЕ СУРОВИКИНА

Ed

Правда в нашем, Российском инфо редкая гостья, в отличие от очень подозрительных договорнячков, более схожих на госизмену, реальная правда не та, что говорят и показывают по ТВ, это понимают все, кроме тех, кто за это получает бабки. Вот от вас только узнали, кто соорудил, называем правильно линию Ставицкого. Но где сам Ставицкий, куда его спрятали, почему реально заслуженных своими трудами и умом мы не видим нигде.