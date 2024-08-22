Владимир Машков высказался о сбежавших звездах

Актер и режиссер Владимир Машков является ярким представителем патриотизма в современной России. Талантливый и успешный актер открыто поддерживает свою страну в непростые времена, подчеркивая, что мы непобедимы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии