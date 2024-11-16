Перспективы и потенциал конвертоплана Bell V-280 Valor

Опытный V-280 впервые отрывается от земли, декабрь 2017 г. В 2019-22 гг. сухопутные войска США проводили конкурсную программу Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA), целью которой был выбор нового многоцелевого летательного аппарата для армейской авиации.
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