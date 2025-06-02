Новую поликлинику построят на Онежской

Началось проектирование взрослой поликлиники на 750 посещений в смену в Головинском районе. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы «Город уделяет большое внимание развитию социальной инфраструктуры, в том числе возведению объектов здравоохранения.
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