Развитие инфраструктуры малых городов и внедрение креативных решений в бизнесе обсудили на форуме в Кинешме

<p> Более 150 предпринимателей из разных городов и районов Ивановской области в рамках второго областного форума «Бизнес в малых городах» обсудили вопросы развития бизнеса, рассказали о своих проектах и предложили новые идеи.
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