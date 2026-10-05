Синоптик: в Перми выпало 64 мм осадков за трое с половиной суток

В Перми за трое с половиной суток выпала месячная норма осадков октября — 64 мм. Синоптик Андрей Шихов связывает это с узкой полосой интенсивных дождей в ночь на 5 октября.
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