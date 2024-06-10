Для БПЛА создадут «цифровое бесшовное небо». Это проект по созданию гибридной связи

В нацпроект беспилотных авиационных систем внесут мероприятия по созданию гибридной связи для беспилотниковАкционерное общество «ГЛОНАСС», оператор государственной информсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Национальной технологической инициативой (НТИ) прорабатывают корректировки в нацпроект беспилотных авиационных систем — в него будут включены мероприятия по созданию гибридной связи для беспилотников.