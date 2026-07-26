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Царьград

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С 1 августа можно будет законно отрубить СМС‑спам: Как это сделать

С 1 августа можно будет законно отрубить СМС‑спам: Как это сделать

В 2026 году правила для рекламных сообщений и СМС‑рассылок стали гораздо жёстче. Бизнесу запретили слать рекламу по "старым базам", обязали получать явное согласие клиента и давать простой способ отписаться.

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