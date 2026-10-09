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Украине не хватает 67 млрд долларов на военные расходы в 2027 году

Украине не хватает 67 млрд долларов на военные расходы в 2027 году

Министерство обороны Украины запрашивало на расходы в 2027 году около 175 млрд долларов, однако проект бюджета предусматривает на эти цели всего 108,3 млрд долларов.

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