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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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США формируют ментальный театр военных действий, сообщил советник Шойгу

США формируют ментальный театр военных действий, сообщил советник Шойгу

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Военные специалисты США и НАТО начали формирование ментального театра военных действий с принципиально новыми видами вооружения, пишет в своей концептуальной статье в журнале "Арсенал Отечества" советник министра обороны России Андрей Ильницкий.

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