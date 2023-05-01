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Мадрид (WTA). 1/8 финала. Мирра Андреева встретится с Соболенко, Касаткина – с Кудерметовой, Самсонова – с Бегу, Александрова – со Швентек

Сетка здесь. Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 25 апреля – 7 мая 2023 WTA 1000 Призовой фонд – 7 652 174 долларов Открытые корты, грунт Четвертый круг Людмила Самсонова (Россия)  Ирина Бегу (Румыния) Дата проведения 1 мая, 12.

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