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ИА Регнум

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ВС России за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины

Российская армия за минувшие сутки поразила объекты транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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