Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла при теракте в «Крокусе»

После нападения коллектив сообщил, что не может с ней связатьсяВ результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибла помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер, сообщил коллектив на своей странице во «ВКонтакте».
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