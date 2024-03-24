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Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла при теракте в «Крокусе»

Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла при теракте в «Крокусе»

После нападения коллектив сообщил, что не может с ней связатьсяВ результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибла помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер, сообщил коллектив на своей странице во «ВКонтакте».

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