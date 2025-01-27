Где в Европе продают самый дешевый бензин и на каком месте Россия

МОСКВА, 27 января, ФедералПресс. Самый дорогой бензин из всех европейских стран можно купить в Дании, где в пересчете на рублик он стоит 2130 рублей за литр, а самый дешевый Аи-95 в Казахстане – 50,4 рубля за литр.