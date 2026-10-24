Какие будут последствия для экономики и финансовой системы от ударов противника по дата-центрам IT-компаний и банков Татьяна Куликова Фото: Александр Рюмин/ТАСС От атак на НПЗ и на склады маркетплейсов противник перешел к атакам на дата-центры.