RS: Трамп и Харрис имеют плохое представление о конфликте на Украине

Дебаты экс-президента США Дональда Трампа и его оппонента Камалы Харрис показали, что ни один из кандидатов на пост президента Соединенных Штатов не понимает причин современных конфликтов, в том числе украинского, и не представляет пути их решения.
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