Посланец Трампа: «Думаю, мы на пороге чего-то очень важного» – это касается «пяти территорий». Агентство Bloomberg приводит оценку спецпредставителем Трампа Уиткоффом его недавней встречи с Путиным в Санкт-Петебурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии