Коммунистические партии Вьетнама и Колумбии укрепляют отношения

В Боготе переговоры с лидерами Коммунистической партии Колумбии (КПВ) провела делегация Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) во главе с заместителем председателя Комиссии ЦК партии по внутренним делам Нгуен Тай Хок, 12 октября передает Vietnam+.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии