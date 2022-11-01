Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

«Наполи» проиграл впервые в сезоне – «Ливерпулю» в ЛЧ. Было 15 побед и 2 ничьих

«Наполи» потерпел первое поражение в сезоне. Команда Лучано Спаллетти уступила «Ливерпулю» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:2).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх