Прогноз погоды в Крыму на 21 сентября

Прогноз погоды в Крыму на 21 сентябряВ Симферополе +22 и ясноВ Севастополе +25 и ясноВ Евпатории +26 и ясноВ Черноморском +24 и ясноВ Джанкое +24 и ясноВ Ялте +25 и малооблачноВ Алуште +25 и малооблачноВ Керчи +23 и ясноВ Армянске +25 и ясноВ Красноперекопске +25 и ясно.