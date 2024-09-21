Прогноз погоды в Крыму на 21 сентября

Прогноз погоды в Крыму на 21 сентябряВ Симферополе +22 и ясноВ Севастополе +25 и ясноВ Евпатории +26 и ясноВ Черноморском +24 и ясноВ Джанкое +24 и ясноВ Ялте +25 и малооблачноВ Алуште +25 и малооблачноВ Керчи +23 и ясноВ Армянске +25 и ясноВ Красноперекопске +25 и ясно.
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