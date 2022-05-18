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«Айнтрахт» выиграл 3-й еврокубок в истории и первый за 42 года

«Айнтрахт» выиграл еврокубок впервые за 42 года.  Команда Оливера Гласнера стала победителем Лиги Европы, в финале обыграв «Рейнджерс» (1:1, пен.

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