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ТЕСТ: Насколько хорошо вы помните творчество Любови Полищук?

ТЕСТ: Насколько хорошо вы помните творчество Любови Полищук?

Ко дню рождения актрисы! 21 мая Любови Полищук могло бы исполниться 73 года. Артистка Омской филармонии приехала в Москву по приглашению своего бывшего руководителя, который стал директором Росконцерта и предложил ей работу в столичном мюзик-холле.

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