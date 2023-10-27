Сеть «Аптека от склада» закрывает офлайн-точки и уже отключила возможность заказа онлайн

Сеть «Аптека со склада» начала закрывать свои точки продаж, сайт компании не работал уже 26 октября, заказы в приложении были недоступны, пишет «Ъ» со ссылкой на участников розничного фармацевтического рынка и свой опыт.
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